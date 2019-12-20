Два человека погибли в четверг при взрыве в жилом доме в южной части города Филадельфия (штат Пенсильвания), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Взрывом были серьезно повреждены три жилых дома. На месте происшествия начался пожар. Представители местных властей не исключили, что число жертв может увеличиться.

По данным телеканала CNN, причиной взрыва могла быть утечка газа, однако официально это пока не подтвердили.