Два россиянина сбросили иномарку с вертолета в аэропорту Пески в Карелии. Об этом сообщает издание "Столица на Онего".



Инициаторами произошедшего стали двое жителей Москвы. Причиной поступка стал спор между мужчинами на крупный контракт. Проигравший рискнул своим автомобилем, который, по условиям пари, и скинули с высоты.



По информации издания, мужчины заплатили за 20 минут полета 250 тысяч рублей. Автомобиль Mercedes Gelandwagen 1995 года выпуска прикрепили к вертолету с помощью троса, а затем сбросили с высоты около 300 метров. Примерная стоимость автомобиля оценивается в миллион рублей, передает Day.Az со ссылкой на "Столица на Онего".



Подчеркивается, что иномарка была сброшена не на взлетную полосу, а на площадку аэропорта. Остатки автомобиля отвезли на металлолом, рассказали сотрудники аэропорта. Они назвали произошедшее "беспрецедентным случаем".

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