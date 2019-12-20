В аэропорту американского города Фресно в штате Калифорния 17-летняя девушка пыталась угнать самолет.

Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на nv.ua.

По имеющимся данным, пробравшись через забор на территорию аэропорта, девушка проникла в кабину частного самолета King Air 200.

Когда же она попыталась на нем взлететь, то не справилась с управлением и врезалась в стену.

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