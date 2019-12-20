В США отца и дочь обвинили в мошенничестве из-за того, что они врали о выигрышах в лотереях, чтобы получать от правительства налоговые вычеты за якобы выигранные деньги. Об этом сообщает The Sun-Sentinel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кеннет Роджер Эдмонсон и его дочь Даниэль Текила Эдмонсон начали регистрировать поддельные декларации в 2015 году. По предварительным данным, они потребовали выплатить $175 млн в виде налоговых возмещений за выигрыш в лотерее.

Так, они смогли получить от Налогового управления страны $3,4 млн. Позже выяснилось, что Эдмонсоны никогда не выигрывали в лотерее.

Изначально они заявили о своей неприкосновенности и отказались подчиняться властям. Женщина даже потребовала денежную компенсацию за несправедливое заключение.

Отмечается, что злоумышленникам более 20 лет тюрьмы по статьям о мошенничестве и о предоставлении поддельных документов.