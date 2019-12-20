Окружной суд Франкфурта запретил деятельность компании в стране.

Сервис онлайн-заказа такси Uber оказался в Германии не у дел: окружной суд Франкфурта запретил деятельность компании в Германии, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Попытка остаться нелегально влетит компании в копеечку.

Согласно решению за каждую нелегальную поездку по немецкой земле американский стартап должен будет заплатить €250, причем в случае повторяющихся нарушений эта сумма будет расти, пока не достигнет €250 тыс.

Стоит отметить, что из-за заключения Европейского суда в 2017 г. компания уже существенно поменяла свою модель работы в ЕС. Так, вместо использования множества независимых водителей, как это принято в той же Северной Америке, сервис заключает эксклюзивные контракты с частными службами, чьи сотрудники и автомобили имеют все необходимые лицензии.

Однако этого германским таксистам оказалось недостаточно: именно они и обратились с иском о нарушении правил справедливой конкуренции. Естественно, в Uber уже заявили, что оспорят судебное решение, а пока клиенты по-прежнему смогут пользоваться услугами компании. И это немудрено, ведь полный отъезд с такого крупного рынка, как Германия, может подорвать и без того шаткое финансовое положение стартапа: Uber продолжает сжигать деньги инвесторов в ненасытной печке рыночной экспансии и, по словам руководства, сможет стать прибыльным не ранее 2021 г.

