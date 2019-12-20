Goldman Sachs ведет активные переговоры с Министерством юстиции США о выплате штрафов в размере около $2 млрд за участие в скандале, связанном с малайзийским фондом 1MBD, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Хотя переговоры еще не завершены, соглашение может быть достигнуто в следующем месяце, заявили собеседники телеканала. Азиатская дочерняя компания инвестиционного банка может признать себя виновной в нарушении законов США о борьбе с коррупцией, и Goldman придется создать независимое подразделение, которое будет осуществлять контроль за соблюдением нормативных требований.

Фонд 1Malaysia Development Berhad, или 1MDB, оказался в центре одного из крупнейших финансовых скандалов в истории, поскольку он стал объектом расследований коррупции и отмывания денег по крайней мере в шести странах.

Goldman заработал около $600 млн за сбор $6,5 млрд для фонда.

В декабре Малайзия выдвинула уголовное обвинение против Goldman Sachs, заявив, что $2,7 млрд доходов от облигаций 1MDB были незаконно присвоены и что она требует "значительного повышения" этой суммы в виде штрафов.

Малайзия также предъявила обвинения двум бывшим партнерам Goldman за их роль в скандале. Как сообщалось ранее, малайзийские власти сообщили, что готовы урегулировать скандал, но это обойдется инвестбанку в $7,5 млрд с учетом всех репараций и компенсаций.

Благодаря сделке с американским Минюстом Goldman может избежать худших возможных последствий международного скандала. Аналитики, включая Майка Майо из Wells Fargo, подсчитали, что затраты, связанные с разрешением ситуации с 1MBD, могут достигать $5 млрд. Тот факт, что азиатская дочка Goldman, а не материнская компания, скорее всего, признает себя виновной, скорее всего, поможет дистанцировать основной бизнес от скандала.

При этом переговоры Goldman с малайзийскими властями продолжаются, отмечает CNBC.