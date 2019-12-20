Энергетическая компания Tokyo Electric Power приняла решение о переносе сроков извлечения из первого и второго реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1" отработавшего ядерного топлива.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Росбалт.

Сложности, возникшие при проведении аналогичной операции на третьем реакторе, заставили специалистов отодвинуть начало процесса еще на пять лет, передает агентство Kyodo. Изначально операция была запланирована на 2017 год, потом перенесена на 2023. Теперь начало извлечения назначено на 2028 год.

В настоящее время на АЭС находится более 4,7 тыс. использованных топливных сборок. Они являются высокорадиоактивными и нуждаются в постоянном охлаждении, однако хранить их в поврежденных землетрясением и цунами зданиях опасно.

На АЭС проводятся ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий. Завершение полной ликвидации станции ожидается в 2040-х годах.