Поздней ночью 19 декабря 40-летний Хуан Монсивис, управляя автомобилем GMC Sierra, попытался скрыться от полицейского преследования и на скорости более 120 км/ч пробил ограждение аэропорта Сарасота-Брадентон (округ Сарасота, штат Флорида, США), а затем въехал в зону получения багажа.

Об этом сообщает издание "Рай77" со ссылкой на Fox-5, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Видеокамеры, установленные на территории воздушной гавани, зафиксировали момент экстремального заезда. По сообщениям полицейских, к счастью, в зоне выдачи багажа на момент аварии никого не было и никто, кроме виновника происшествия, находящегося в невменяемом состоянии, не пострадал.

Хуан Монсивис, получивший серьезные повреждения, был отправлен в больницу. В результате инцидента сооружениям аэропорта был нанесен серьезный ущерб на сумму более 250 тысяч долларов.

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