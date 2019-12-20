Главному герою этого видеоролика остаётся теперь поверить либо в ангелов-хранителей, либо в собственную потрясающую удачливость, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Мужчина мирно сидел на улице, уткнувшись в телефон и мало обращая внимание на творящееся вокруг. А посмотреть было на что, ведь одна из машин, ехавших мимо по дороге, по неизвестным причинам потеряла управление.

Транспортное средство неслось прямо на незнакомца, и вот тут-то случилось чудо, которое спасло главному герою жизнь. Он отвлёкся от телефона и кинул взгляд в сторону трассы. Дальше неплохую службу сослужила мужчине быстрая реакция - он успел отскочить в последний момент и не попал под автомобиль, врезавшийся в здание.

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