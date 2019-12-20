Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави считает, что госсекретарю США и бывшему главе ЦРУ Майку Помпео не место в дипломатии, так как тот использует "црушный" подход в работе.

"Министры иностранных дел, как правило, являются глашатаями мира, примирения, диалога и уважительного отношения (к другим - ред.), в то время как господин Помпео представляет собой рупор бандитизма, обмана, пренебрежения, говорящий языком гнева, грубых выпадов и невежества", - сказал Мусави, чьи слова были опубликованы на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Официальный представитель МИД Ирана, как следует из сообщения, таким образом отреагировал на "последние заявления" Помпео, тематика которых не уточняется. Мусави добавил, что госсекретарь США перенес тип мышления ЦРУ в дипломатию, где американскому политику не место.

Днем ранее Помпео заявил, что США вводят визовые ограничения для тех, кого считают причастными к задержаниям и убийствам протестующих в Иране. Эти ограничения будут распространяться на членов семей этих людей, добавил Помпео. Основываться госдепартамент будет, в том числе, на информацию, которую будет получать от граждан Ирана.