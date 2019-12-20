В поездах могут случаться разные конфликты, но эта сцена получилась совсем уж безобразной, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Пожилая пассажирка поезда, следовавшего из Шанхая в Пекин (Китай), утомилась от яркого света и захотела прикрыть шторку. Но это не понравилось молодому человеку, сидевшему сзади, и он толкнул бабушку в затылок. Завязалась непродолжительная схватка, во время которой каждый из соперников не только орудовал руками, но и на повышенных тонах доказывал оппоненту, что тот не у себя дома. Позже вмешалась дорожная полиция, и спорщиков просто рассадили по разным вагонам.

Конечно, сложно определить, кто прав и кто виноват в данной ситуации, но мужчина, не постыдившийся наброситься на пожилую женщину, заслуживает куда меньше сочувствия, чем его неприятельница.

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