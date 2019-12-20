У мотоциклов по сравнению с автомобилями есть минус - если пошёл дождь, то седокам некуда от него деться, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Хотя этот житель Кералы (Индия) рассудил иначе. Он ехал на мотоцикле в качестве пассажира и решил, что поездка должна проходить с максимальным комфортом. Раз начался дождь, то нужно открыть зонтик - что может быть логичнее?

Вот только идея оказалась совсем неудачной. Зонт сработал как парус, и незнакомца порывом воздуха просто скинуло с "железного коня" - остаётся понадеяться, что он не слишком сильно расшибся.

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