Всемирное антидопинговое агентство (WADA) определило главного нарушителя антидопинговых правил в 2017 году. Согласно опубликованному организацией отчету самой нарушающей страной стала Италия, спортсмены которой нарушили правила 171 раз, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Второе место по этому показателю заняли французские спортсмены. У них зафиксировано 128 случаев нарушения правил. Замыкают тройку нарушителей атлеты из США, которые 103 раза попадались на допинговых махинациях. Россия в этом списке - пятая. WADA обнаружила 82 случая нарушений правил.

Всего же организация в 2017 году выявила 1804 случая нарушения. При этом международная организация назвала виды спорта, в которых чаще остальных обнаруживались нарушители: это бодибилдинг (266), легкая атлетика (242), велоспорт (218), пауэрлифтинг (101) и футбол (78).