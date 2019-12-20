Петербургские архитекторы из бюро Modern House разработали дом для тех, кто хочет пережить зомби-апокалипсис. Создатели назвали проект Cyberhouse ("Кибердом") - по аналогии с бронированным пикапом Cybertruck, представленным в ноябре текущего года американским бизнесменом Илоном Маском. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию "Ленты.ру", передает Day.Az.

Cyberhouse, по сути, - многоуровневый бункер. Авторы создали его для использования в экстремальных ситуациях: начиная с зомби-апокалипсиса и заканчивая ядерной угрозой. Наклонные стены из монолитного железобетона и сверхпрочной стали минимизируют внешние воздействия - как механические, так и электроволновые. Также безопасность обеспечивают бронированные окна, металлические ставни-жалюзи и шлюзовые двери.

"Проект задумывался как архитектурная игра, но, к удивлению, нам уже стали поступать первые заказы", - отметил главный архитектор Modern House Алекс Выжевский. Стоимость дома-бункера, рассчитанного на шесть-семь человек, в России начинается от 56,2 миллиона рублей. Общая площадь объекта - 300 квадратных метров.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.