В центре Киева произошли столкновения молодых людей с полицией на улице Крещатик, был слышен взрыв. Соответствующее видео появилось на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.



Сообщается, что после взрыва неизвестные начали убегать. Предварительно, взорвалась светлошумовая граната.



К сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных людей. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку. Для прекращения противоправных действий молодых людей полиция в ответ использовала слезоточивый газ и один из полицейских произвел предупреждающий выстрел в воздух.



Четверо полицейских обратились за медицинской помощью. Восемь человек доставили в управление полиции для дачи объяснений, о чем сообщается в пресс-центре столичной полиции.



Задержали злоумышленников возле стадиона Динамо им.Лобановского.

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