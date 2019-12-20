В центре Киева произошли столкновения молодых людей с полицией - ВИДЕО
В центре Киева произошли столкновения молодых людей с полицией на улице Крещатик, был слышен взрыв. Соответствующее видео появилось на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
Сообщается, что после взрыва неизвестные начали убегать. Предварительно, взорвалась светлошумовая граната.
К сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных людей. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку. Для прекращения противоправных действий молодых людей полиция в ответ использовала слезоточивый газ и один из полицейских произвел предупреждающий выстрел в воздух.
Четверо полицейских обратились за медицинской помощью. Восемь человек доставили в управление полиции для дачи объяснений, о чем сообщается в пресс-центре столичной полиции.
Задержали злоумышленников возле стадиона Динамо им.Лобановского.
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