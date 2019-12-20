Ситуация вокруг передачи дела об импичменте президенту США Дональду Трампу зашла в тупик, Конгресс США расходится на рождественские каникулы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам лидера сенатского большинства Митча Макконнелла, не удалось достичь соглашения относительно того, как именно будет выстраиваться дальнейшая процедура импичмента.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси ранее заявила, что перед тем, как она передаст дело об импичменте в Сенат, республиканцы обязаны предоставить детали по свидетелям и показаниям.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Пелоси боится передавать процедуру импичмента на рассмотрение в верхнюю палату Конгресса и поэтому затягивает этот процесс.