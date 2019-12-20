Компания Boeing сообщила в пятницу о нештатном выведении на орбиту космического корабля Starliner, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У Starliner произошло нештатное выведение на орбиту, но мы контролируем корабль. Команда управления и контроля оценивает следующий маневр", - говорится в сообщении Boeing в Twitter.

Директор NASA Джеймс Брайденстайн в свою очередь проинформировал, что сейчас "Starliner находится на стабильной орбите". По его словам, "не произошло включение двигателя, необходимое для сближения с МКС".

Новый американский корабль Starliner, разработанный корпорацией Boeing, впервые был запущен в пятницу в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС). Запуск произведен с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Atlas V. Стыковка с МКС планируется через сутки.