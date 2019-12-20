https://news.day.az/world/1187479.html Пентагон надеется на перезапуск переговоров с КНДР по денуклеаризации
Пентагон надеется на перезапуск переговоров с КНДР по денуклеаризации
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что надеется на возобновление переговоров с КНДР по денуклеаризации.
"Мы считаем, что политическое решение - лучший путь для денуклеаризации полуострова и реагирования на северокорейские программы", - сказал он журналистам на пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Эспер отметил, что в Пентагоне надеются, что дипломатический процесс с КНДР вновь удастся перезапустить.
Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей". После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.
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