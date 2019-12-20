В Палате общин британского парламента сегодня состоялось первое - промежуточное - голосование по законопроекту о Brexit. Документ, который обеспечивает выход страны из Евросоюза 31 января и отвергает возможность дальнейших отсрочек этого процесса, поддержали 358 депутатов, против высказались 234 человека, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ожидается, что в январе обе палаты парламента вновь обсудят законопроект, а затем состоится окончательное голосование, сообщает "Интерфакс".

12 декабря 2019 года в Соединенном Королевстве прошли досрочные парламентские выборы. Консервативная партия, лидером которой является Борис Джонсон, победила на них с большим отрывом, получив 365 мест. Этот показатель стал самым значительным большинством, которое когда-либо добивались консерваторы со времен британского премьера Маргарет Тэтчер.