Договоренности по первой фазе торгового соглашения между Китаем и США выгодны не только двум сторонам, но и всему миру. Об этом в пятницу заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай и США достигли первой фазы торгового соглашения на основе равноправия и взаимного уважения, - сказал Си Цзиньпин, его слова приводит агентство "Синьхуа". - В условиях крайне сложной международной обстановки такие договоренности между Китаем и США выгодны КНР, Соединенным Штатам, а также принесут пользу и выгоду миру во всем мире и процветанию".

По словам председателя КНР, "развитие торгово-экономического сотрудничества между Китаем и США является важным вкладом в стабильное развитие двусторонних отношений и развитие мировой экономики". Глава КНР также отметил, что "современная экономика и современные технологии объединяют мир в единое целое, интересы Китая и США все сильнее переплетаются, при этом в сотрудничестве двух сторон могут появляться расхождения".

"До тех пор, пока стороны придерживаются основных направлений взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, уважают суверенитет и основные интересы друг друга, эти расхождения можно преодолеть", - резюмировал китайский лидер.

Ранее представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер подтвердил, что американский президент Дональд Трамп согласился на неопределенный срок отказаться от повышения пошлин на китайские товары. Он уточнил, что соглашение будет подписано в начале января, скорее всего, торгпредами обеих стран, а не главами государств. По словам чиновника, в ближайшие два года это позволит увеличить экспорт из Соединенных Штатов в КНР на $200 млрд.