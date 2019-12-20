Соединенные Штаты поддерживают высокий уровень боеготовности в связи с ситуацией вокруг КНДР.

Об этом заявил в пятницу председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли, отвечая на вопросы журналистов в Пентагоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Его попросили прокомментировать слова заместителя главы МИД КНДР Ли Тэ Сон о наличии у Пхеньяна некоего "рождественского подарка" для США. "Корея является одним из тех мест в мире, где мы всегда поддерживаем очень высокий уровень боеготовности", - отметил генерал.

Выступавший в Пентагоне министр обороны Марк Эспер при этом подчеркнул, что "политическое решение является наилучшим способом обеспечения прогресса в деле денуклеаризации [Корейского] полуострова".

"Я надеюсь, что мы сможем снова запустить процесс [переговоров] и остаться на дипломатическом пути", - отметил Эспер. При этом Милли заметил: "Мы готовы к чему угодно".

Во вторник командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун заявил о том, что США фиксируют в КНДР признаки подготовки к возможному пуску ракеты большой дальности в нарушение своего добровольного моратория.

Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне переговоры о денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения саммита двух лидеров в Ханое в феврале текущего года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог не удалось. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале консультаций и посоветовал американской стороне лучше обдумать свою позицию, при этом в Госдепартаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.