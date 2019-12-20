Совбез ООН не поддержал российский проект резолюции по трансграничной гуманитарной помощи Сирии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Российская резолюция не набрала необходимых девяти голосов. За проект проголосовали пять стран, против - шесть, воздержались четыре.

Германия, Бельгия и Кувейт заинтересованы в очередном продлении на год режима трансграничной доставки гумпомощи. В этой связи они подготовили свой проект резолюции о продлении на год. Ранее сообщалось, что РФ наложила вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта.

Россия подготовила альтернативный проект резолюции. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, он учитывал новые реалии в Сирии. Проект предполагал оставить два трансграничных перехода из четырех. Предлагалось закрыть переходы на границах Сирии с Иорданией и с Ираком. Таким образом, предлагалось оставить переходы Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава на границе с Турцией.

Кроме того, действие режима трансграничной доставки гумпомощи, согласно российскому проекту резолюции, продлевалось бы на шесть месяцев, а не на 12, как было в предыдущие разы.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "ИГ" в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.