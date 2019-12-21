Соединенные Штаты направили Китаю официальное приглашение к стратегическому диалогу по вопросам безопасности и контролю над вооружениями. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении Бюро Госдепартамента США по международной безопасности и нераспространению, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд вчера (в четверг - здесь и далее прим. ТАСС) пригласил Китай начать стратегический диалог по вопросам безопасности, сокращения ядерной опасности, контроля над вооружениями и их будущего. Мы надеемся начать его (диалог) как можно скорее. Мы с нетерпением ждем ответа Пекина", - говорится в тексте, размещенном в Twitter.

Как подтвердил на прошлой неделе помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилуэлл, вашингтонская администрация продолжает считать, что возможные новые международные переговоры о контроле над вооружениями должны включать не только Россию и США, но и Китай. Пекин до сих пор последовательно отказывался присоединиться к таким консультациям.