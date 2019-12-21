В Санкт-Петербурге во время движения сильно загорелся автомобиль. Водителя и пассажира удалось вовремя эвакуировать, они не пострадали.

ДТП произошло на КАД в районе съезда на Октябрьскую набережную. Не заметившие возгорания водитель и пассажир спокойно продолжали движение. Другие водители стали сигналить иномарке, указывая на то, что ей срочно нужно остановиться, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На кадрах записи видно, что сильное пламя охватило автомобиль, тот выгорел практически весь.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

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