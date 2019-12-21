Эта свадьба, состоявшаяся в провинции Юньнань (Китай), получилась не совсем обычной, а началось всё с грязной дороги, раскисшей от непогоды, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Чтобы невеста не испачкала ноги и подол платья, ей предоставили экскаватор - в его ковше она и ехала в сопровождении суженого и нескольких гостей. Может быть, такой способ передвижения и не слишком удобен, но зато о грязи можно было не беспокоиться.

Правда, когда экскаватор подъехал к месту проведения праздника, перед невестой встала необходимость покинуть ковш. Но и тут жених не позволил ей испачкаться, взвалив любимую себе на спину.

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