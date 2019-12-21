https://news.day.az/world/1187596.html Стало известно, какую игрушку чаще всего покупают в интернет-магазине
Стало известно, какую игрушку чаще всего покупают в интернет-магазине
В категории мягких игрушек-персонажей в списке самых продаваемых на первое место на сайте Amazon вышел малыш Йода, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Он появился в конце первой серии "Мандалорца" по "Звездным войнам", который показывают на Disney+, и быстро стал фаворитом у фанатов.
Спрос на малыша Йоду всегда был высоким, но перед Новым годом он стал плюшевой игрушкой номер один среди бестселлеров. На втором и третьем месте куклы Cabbage Patch Kids.
Прямо сейчас получить маленького Йоду нельзя, предполагаемая дата ближайшей доставки 25 мая 2020 года, то есть пока можно сделать только предзаказ.
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