В категории мягких игрушек-персонажей в списке самых продаваемых на первое место на сайте Amazon вышел малыш Йода, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Он появился в конце первой серии "Мандалорца" по "Звездным войнам", который показывают на Disney+, и быстро стал фаворитом у фанатов.

Спрос на малыша Йоду всегда был высоким, но перед Новым годом он стал плюшевой игрушкой номер один среди бестселлеров. На втором и третьем месте куклы Cabbage Patch Kids.

Прямо сейчас получить маленького Йоду нельзя, предполагаемая дата ближайшей доставки 25 мая 2020 года, то есть пока можно сделать только предзаказ.

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