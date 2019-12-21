Поимка преступника при участиии обученной бельгийской овчарки-малинуа по кличке Герцог была запечатлена полицейскими в городе Корона (штат Калифорния, США), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

После продолжительной автопогони за 31-летним Хулио Васкесом, начавшейся в городе Фонтана и закончившейся в 40 километрах, в другом населённом пункте, один из полицейских разбил боковое стекло пикапа, с сидящим внутри беглецом.

Чтобы заставить преступника покинуть автомобиль, был привлечён служебный пёс, который запрыгнул в салон через разбитое окно и вцепился в молодого человека, которому ничего не оставалось, как сдаться полицейским.

Служебный пёс помог полицейским арестовать беглого водителя. По сообщения стражей порядка, Хулио Васкес был обвинён в попытке причинения вреда своей жене и отказе сдаться полицейским, что стало причиной продолжительной погони.

"Малинуа - очень спортивная и управляемая порода. Подобные операции с проникновением в транспортные средства через окна - это то, чему собак регулярно обучают, но увидеть это воочию является редкостью. Герцог совершил задержание преступника и с ним всё в порядке", - рассказал один из участников поимки злоумышленника.

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