https://news.day.az/world/1187821.html У безработного в Москве украли почти 10 миллионов
У безработного в Москве украли почти 10 миллионов
На севере Москвы двое неизвестных избили безработного жителя столицы и отобрали у него сумку почти с 10 миллионами рублей. Об этом сообщает агентство "Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что в сумке находился миллион рублей и 135 тысяч долларов. Общий материальный ущерб составил около 9,5 миллиона рублей.
По данным МВД, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
В начале декабря сообщалось, что в Люблино неизвестный похитил у безработной москвички автомобиль Jaguar стоимостью около трех миллионов рублей. Автомобиль похитили на Белореченской улице 30 ноября.
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