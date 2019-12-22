Лидер одной из террористических группировок, действующих на территории Сирии, уничтожен в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) международной коалиции. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Sky News Arabia, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По имеющейся информации, главарь экстремистской организации "Хурас ад-Дин" ("Стражи религии") был ликвидирован во время атаки БПЛА в провинции Идлиб, расположенной на севере страны. Беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором в то время находился террорист. Подробности этой операции не приводятся.

Официальных комментариев командования международной коалиции по данному поводу не имеется.