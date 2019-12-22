Великое национальное собрание Турции ратифицировало меморандум о военном сотрудничестве с правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщает DW, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подписанный ранее меморандум о взаимопонимании предусматривает налаживание военного сотрудничества, в том числе отправку турецких вооруженных сил в Ливию для помощи правительству национального согласия по запросу.

Соглашение поддержали 268 депутатов турецкого парламента, для вступления в силу оно должно быть подписано президентом ТурцииРеджепом Тайипом Эрдоганом.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, "восточное правительство" во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий "Ливийской национальной армией" Халиф Хафтар.