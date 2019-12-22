В России десятки тысяч человек остались без воды из-за аварии
Более 160 тысяч человек остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе в трех муниципальных образованиях Краснодарского края. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, передает Day.Az.
"Произошел прорыв магистрального водовода в Крымском районе, возле хутора Новотроицкий, в зону отключения попали Новороссийск, Геленджик и Крымский район, с населением более 160 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего без водоснабжения остались почти 6,5 тысячи жилых домов и 48 социально значимых объектов. К аварийным работам привлечены 62 человека и 28 единиц техники.
В настоящее время организован подвоз воды, отмечает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Принято решение о введении режима функционирования "Повышенная готовность" на территории Крымского района до окончания аварийно-восстановительных работ и полной подачи воды населению.
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