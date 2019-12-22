Более 160 тысяч человек остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе в трех муниципальных образованиях Краснодарского края. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, передает Day.Az.

"Произошел прорыв магистрального водовода в Крымском районе, возле хутора Новотроицкий, в зону отключения попали Новороссийск, Геленджик и Крымский район, с населением более 160 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего без водоснабжения остались почти 6,5 тысячи жилых домов и 48 социально значимых объектов. К аварийным работам привлечены 62 человека и 28 единиц техники.

В настоящее время организован подвоз воды, отмечает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Принято решение о введении режима функционирования "Повышенная готовность" на территории Крымского района до окончания аварийно-восстановительных работ и полной подачи воды населению.