В Великобритании неизвестный перерезал двум людям горло.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Express.

Как стало известно, инцидент случился в городе Кроли графства Западный Суссекс.

Согласно поступившей информации, в результате нападения были также ранен один человек.

Как уточняется, он получил множественные ножевые ранения и находится в критическом состоянии.