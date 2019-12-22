https://news.day.az/world/1187912.html Кровавое нападение на прохожих в Великобритании
Кровавое нападение на прохожих в Великобритании
В Великобритании неизвестный перерезал двум людям горло.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Express.
Как стало известно, инцидент случился в городе Кроли графства Западный Суссекс.
Согласно поступившей информации, в результате нападения были также ранен один человек.
Как уточняется, он получил множественные ножевые ранения и находится в критическом состоянии.
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