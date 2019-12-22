Избирательные участки для голосования на выборах в законодательную (нижнюю) палату парламента закрылись в Узбекистане в 20.00 в воскресенье.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана 22 декабря признаны состоявшимися к обеду - явка избирателей на 13.00 местного времени составила 42,4%, или 7,97 миллиона человек. Выборы являются состоявшимися после того, как проголосуют 33% зарегистрированных избирателей. Их итоги планируется подвести в понедельник утром.

По данным ЦИК на 18.00, в голосовании приняли участие 12,92 миллиона человек (68,7%). На некоторых участках зафиксированы случаи "семейного" голосования и незаконного сброса бюллетеней. Одними из первых закрылись участки в Генконсульстве Узбекистана во Владивостоке, а также в дипмиссиях в Японии, Индонезии, Малайзии.

В выборах принимают участие все пять политических партий, действующих в стране и допущенных к выборам в республике, - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия. Они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно числу избирательных округов.

По данным ЦИК, в единый электронный список избирателей Узбекистана в этот раз включены более 20,5 миллиона граждан, в том числе около 1,7 миллиона избирателей прикреплены к избирательным участкам, созданным за рубежом. Для проведения выборов образовано 10 306 избирательных участков, 55 из них - в более 30 странах.