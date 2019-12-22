Два человека получили ранения в результате стрельбы в канадском Торонто.

Об этом в воскресенье сообщил телеканал Global News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в восточной части мегаполиса. По данным полиции, несколько человек подошли к прохожим на улице и начали стрелять. В итоге жертвы нападения получили множественные огнестрельные ранения и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция разыскивает стрелявших. Другой информации не сообщается.