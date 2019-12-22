https://news.day.az/world/1187920.html Несколько человек подошли к прохожим на улице и начали стрелять - ужас в Торонто
Несколько человек подошли к прохожим на улице и начали стрелять - ужас в Торонто
Два человека получили ранения в результате стрельбы в канадском Торонто.
Об этом в воскресенье сообщил телеканал Global News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в восточной части мегаполиса. По данным полиции, несколько человек подошли к прохожим на улице и начали стрелять. В итоге жертвы нападения получили множественные огнестрельные ранения и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Полиция разыскивает стрелявших. Другой информации не сообщается.
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