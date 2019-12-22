Певец-стритрейсер Григорий Зироян, известный своими выходками на дороге, заблокировал движение на Новом Арбате ради съемки клипа.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, во время съемок Зироян прогуливается по проезжей части в халате, окруженный авто марки Maybach.

В Управлении ГИБДД по Москве сообщили, что сейчас правоохранители изучают запись и займутся этим вопросом.

Напомним, в июне 2017 года Зироян отметился видео с "игрой в шашки" на огромной скорости на дорогах Москвы. Все ролики с нарушениями он сопровождал пением.