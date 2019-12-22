https://news.day.az/world/1187925.html Армянин-беспредельщик парализовал центр Москвы из-за дешевого клипа
Армянин-беспредельщик парализовал центр Москвы из-за дешевого клипа
Певец-стритрейсер Григорий Зироян, известный своими выходками на дороге, заблокировал движение на Новом Арбате ради съемки клипа.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, во время съемок Зироян прогуливается по проезжей части в халате, окруженный авто марки Maybach.
В Управлении ГИБДД по Москве сообщили, что сейчас правоохранители изучают запись и займутся этим вопросом.
Напомним, в июне 2017 года Зироян отметился видео с "игрой в шашки" на огромной скорости на дорогах Москвы. Все ролики с нарушениями он сопровождал пением.
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