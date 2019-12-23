Турецкая делегация в понедельник, 23 декабря, посетит Россию для обсуждения ситуации в Сирии.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Эрдогана, Турция прикладывает все усилия, чтобы атаки на сирийскую провинцию Идлиб прекратились. Поэтому, с целью обсудить ситуацию в регионе, в Москву отправится турецкая делегация. Дальнейшие действия Анкара будет предпринимать исходя из итогов этих переговоров, добавил он.

Из-за тяжелой ситуации в сирийской провинции более 80 тысяч ее жителей начали мигрировать в сторону Турции, сообщил Эрдоган. При этом турецкий лидер подчеркнул, что его страна не сможет нести за них "груз ответственности в одиночку".

В конце октября Эрдоган провел шестичасовые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Президенты договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военных в район границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что операция Турции "Источник мира" на севере Сирии прекращается.