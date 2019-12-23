Более 60 машин столкнулись утром в воскресенье в штате Виргиния, США, 35 человек пострадали, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию штата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, по данным агентства столкновение произошло на автомагистрали I-64, пролегающей через Виргинию. Из-за аварии движение в обоих направлениях было временно парализовано. К настоящему моменту движение открылось только в восточном направлении. Отмечается, что в районе ДТП был туман и гололед.

Согласно сообщению полиции, всего столкнулись 63 автомобиля, в результате пострадали 35 человек. Они были доставлены в больницу. Некоторые в критическом состоянии, но их число неизвестно. Сведений о погибших пока не поступало.