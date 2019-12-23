"Пятёрочка" стала второй жертвой налётчика. Перед этим он пытался ограбить соседний "Магнит", передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

В станице Стародеревянковской Краснодарского края грабитель поджёг кассу магазина "Пятёрочка" после отказа продавцов выдать деньги, сообщили Лайфу источники.

Мужчина сначала попытался ограбить магазин "Магнит" на Ленинградской улице, но там ему не смогли выдать выручку наличными деньгами. Тогда он зашёл в соседнюю "Пятёрочку", где после повторного отказа не выдержал, облил кассу бензином и поджёг её.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС. Горящую кассу площадью два квадратных метра удалось быстро потушить. Однако после серьёзного задымления из-за горящего пластика большинство товаров пришло в негодность.

Неудачливого грабителя и поджигателя задержали в трёх кварталах от места происшествия.

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