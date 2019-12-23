Жертвами непогоды в Европе стали уже 9 человек. Сразу несколько стран растерзали два урагана. "Фабьен" отрезал от континента французскую Корсику, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Из-за дождя и сильного ветра там отменили все авиарейсы и остановили паромы.

А это кадры с юга Пятой Республики. От десятков домов смерч не оставил камня на камне, удара не выдержали даже кирпичные стены.

Масштабная спасательная операция развернулась у берегов итальянской Сардинии, после того как волны прибили туда сухогруз. Весь экипаж эвакуировали на вертолетах.

Наконец, жуткие кадры из Испании и Португалии, где свирепствовала "Эльза". Там тоже появлялись вихревые воронки, скорость ветра в которых достигла 170 километров в час. Пляжи покрылись пеной, а ветер буквально сбивал с ног.

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