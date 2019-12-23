https://news.day.az/world/1187975.html Более 50 человек пострадали в крупном ДТП в США
Более 50 человек пострадали в крупном ДТП в США
На трассе в американском штате Виргиния в результате массовой дорожной аварии с участием 69 автомобилей пострадали 51 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.
По данным NBC, инцидент произошел на мосту Квинс-Крик, который расположен недалеко от города Ричмонд. Автомобили врезались друг в друга по цепочке из-за гололеда и тумана.
Уточняется, что из 51 пострадавших 11 человек находятся в тяжелом состоянии.
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