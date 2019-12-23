Этот волк, снятый на видео в провинции Цинхай (Китай), не выглядел таким уж грозным хищником и вызывал большую жалость, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Животное запуталось в проволоке забора, и ему оставалось лишь тоскливо выть, но, к счастью мучения пленника продлились недолго.

Случайные очевидцы не бросили волка в беде и, одолжив кое-какие инструменты у местных фермеров, помогли зверю, который скрылся с места происшествия сразу после спасения.

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