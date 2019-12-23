Парад Дедов Морозов и Снегурочек шестой год подряд прошел в воскресенье по улицам Манхэттена в Нью-Йорке. Когда участники праздничного шествия водили хоровод на центральной площади города, Таймс-сквере, к ним подошли влюбленные, и молодой человек предложил свою руку и сердце девушке, подарив помолвочное кольцо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как оказалось, влюбленные - дети российских соотечественников, хотя между собой они уже разговаривают на английском языке. Когда будущий жених увидел русских сказочных персонажей, то быстро принял решение, что именно в окружении Снегурочек и Дедов Морозов и надо делать предложение. Участники парада поздравили жениха и невесту, пожелали им сказочной жизни и реального счастья в будущем году и в дальнейшем.

В нынешнем шествии, как рассказала корреспонденту ТАСС Марина Иванникова, заместитель президента общества "Русская молодежь Америки", организовавшего парад, приняли участие рекордное количество добровольцев, более 130 человек. "В этом году было больше всего участников, многие приезжали из других штатов - Коннектикута, Нью-Джерси и даже Флориды, - сказала она. - Были Снегурочки и из российского Санкт-Петербурга, русские, белорусы, татары. Кроме того, в этом году впервые приняло участие очень много детей - на сказочном языке мы называем их "сугробиками".

Деды Морозы и Снегурочки начали движение от православного собора Святого Николая на 97 улице, затем проехали несколько кварталов в подземном метро, заняв сразу четыре вагона поезда. Сказочные герои станцевали хоровод вокруг елки в центре Брайант-парка, дошли до Таймс-сквера, где в сопровождении новогодних и русских народных песен, игру гармошки плясали и водили хороводы под аплодисменты туристов и жителей Нью-Йорка. Завершился парад у здания Рокфеллеровского центра, где установлена главная елка Нью-Йорка. На протяжении всего пути Снегурочки и Деды Морозы раздавали прохожим традиционные русские сувениры, конфеты и фрукты, рассказывали о новогодних обычаях, принятых в России.

"Наш парад в центре Нью-Йорка стал уже доброй традицией, - заметила Иванникова. - Мы хотим поделиться праздничным настроением, нашими русскими новогодними песнями, улыбками со всеми вокруг именно в эти дни, когда город погрузился в суету и предновогоднюю лихорадку. Прохожие с удовольствием останавливаются, улыбаются нам в ответ и вспоминают, что вся эта суета - в честь Нового года и Рождества, когда каждый надеется на чудо, сказку, и мы делаем их чуть более реальными".

Шествие согласовано с местными властями - полицейским департаментом Нью-Йорка - и проводится за счет личных средств его участников. По окончании парада Деды Морозы и Снегурочки отправились поздравить с наступающими праздниками советских ветеранов, проживающих в домах престарелых или оставшихся без родственников.