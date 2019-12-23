28-летний Джек Мейсон, находясь за рулём автомобиля, принадлежащего подруге и скрываясь от полицейского преследования, устроил экстремальный заезд по узким улицам района Нью Форест Дистрикт (графство Гэмпшир, Британия).

По сообщениям полицейских, молодой человек, находящийся в салоне легковушки вместе со своей девушкой, превысил скорость и проигнорировал требование патрульных остановиться. После чего началась погоня, запечатлённая полицейским видеорегистратором, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Джек Мейсон устроил опасные гонки со скоростью более 130 км/ч и на протяжении более пяти минут пытался оторваться от преследования. В конечном итоге британский гонщик не справился с управлением и врезался в дерево.

Полицейские, участвовавшие в поимке нарушителя рассказали, что после аварии молодой человек попытался скрыться от них и оставил в салоне раненую подругу.

Стражам правопорядка удалось спустя некоторое время арестовать Джека Мейсона, которого на днях приговорили к трём месяцам тюремного заключения.

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