https://news.day.az/world/1188044.html Жена незаметно следила за бывшим мужем с помощью игрушки
Жена незаметно следила за бывшим мужем с помощью игрушки
В американском городе Хакеттстаун, штат Нью-Джерси, жена незаметно следила за бывшим мужем с помощью плюшевой игрушки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
33-летняя Хизер Бэмфорд (Heather Bamford) отправила ребенка к своему бывшему мужу Доминику с игрушкой в виде Минни Маус, в которой спрятала звукозаписывающее устройство. Американец понял, что за ним следят, когда нажал на куклу и неожиданно услышал свой голос. В воскресенье вечером, 15 декабря, он обратился в полицию.
Спустя четыре дня Бэмфорд арестовали и обвинили в прослушке и преследовании Доминика. Как долго она следила за бывшим возлюбленным, не установлено. По делу идет расследование.
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