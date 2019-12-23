Бетономешалка упала в Неву на Октябрьской набережной в Петербурге, судьба водителя остаётся неизвестной, его ищут водолазы, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Инцидент произошёл ранним утром 23 декабря. Водитель бетономешалки не справился с управлением на мокрой дороге, врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo и съехал в Неву.

Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.

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