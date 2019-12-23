https://news.day.az/world/1188066.html Бетономешалка врезалась в здание и "нырнула" в Неву - ВИДЕО
Бетономешалка врезалась в здание и "нырнула" в Неву - ВИДЕО
Бетономешалка упала в Неву на Октябрьской набережной в Петербурге, судьба водителя остаётся неизвестной, его ищут водолазы, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Инцидент произошёл ранним утром 23 декабря. Водитель бетономешалки не справился с управлением на мокрой дороге, врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo и съехал в Неву.
Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре