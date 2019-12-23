Матч Кубка независимости Танзании между клубами "Янга" и "Иринга Юнайтед" был прерван из-за непрошеных гостей. Участники встречи подверглись атаке диких пчел, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

При счете 3:0 в пользу команды "Янга" на стадион залетел пчелиный рой. Футболисты и судьи легли на газон, чтобы не быть атакованными насекомыми. Зрители в спешке покинули трибуны. Матч пришлось прервать, сообщает "Спорт-Экспресс".

Игра возобновилась после того, как пчелы покинули стадион. "Янга" забила еще один мяч и стала обладателем трофея.