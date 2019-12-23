https://news.day.az/world/1188128.html Власти Германии изучат санкции США против "Северного потока-2"
Власти Германии изучат санкции США против "Северного потока-2"
Правительство ФРГ определится, как реагировать на санкции США против "Северного потока - 2" после детального изучения американского законопроекта, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Демер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы детально изучим его, оценим влияние на проект, после этого будем решать о дальнейших действиях", - заявила она на брифинге в понедельник.
На уточняющий вопрос, идет ли речь о контрсанкциях, представитель правительства повторила формулировку, что все дальнейшие решения будут приниматься после изучения законопроекта.
"То, что закон вступил в силу в США, вызывает сожаление, поскольку мы отвергаем экстерриториальные санкции", - заявила в свою очередь, представитель министерства экономики и энергетики Беате Барон.
Она добавила, что Германия остается в контакте с администрацией США по этому вопросу. "Мы и наше посольство на месте ведем диалог с администрацией США", - заявила она.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.
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