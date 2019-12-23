Правительство ФРГ определится, как реагировать на санкции США против "Северного потока - 2" после детального изучения американского законопроекта, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Демер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы детально изучим его, оценим влияние на проект, после этого будем решать о дальнейших действиях", - заявила она на брифинге в понедельник.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о контрсанкциях, представитель правительства повторила формулировку, что все дальнейшие решения будут приниматься после изучения законопроекта.