Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопрос журнала The Spectator о том, приходилось ли ему менять когда-либо свое мнение, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Джонсон заявил, что изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией.

Он, по собственным словам, действительно думал, что отношения с Россией можно начать заново. Джонсон подчеркнул, что эта великая страна, вместе с которой Британия боролась с фашизмом.

"Очень, очень прискорбно, что я ошибался", - заявил Джонсон.

Ранее Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Британии из Евросоюза. Он сравнил эту идею с теорией о Бермудском треугольнике.