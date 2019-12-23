Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопрос журнала The Spectator о том, приходилось ли ему менять когда-либо свое мнение, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Джонсон заявил, что изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией.
 
Он, по собственным словам, действительно думал, что отношения с Россией можно начать заново. Джонсон подчеркнул, что эта великая страна, вместе с которой Британия боролась с фашизмом.
 
"Очень, очень прискорбно, что я ошибался", - заявил Джонсон.
 
Ранее Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Британии из Евросоюза. Он сравнил эту идею с теорией о Бермудском треугольнике.
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