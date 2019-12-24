Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что российский президент Владимир Путин просил его "не лезть под пули" не раз. Об этом сообщает РИА "Новости".

Однако, по его словам, просьба Путина "не лезть под пули" не была приказом, иначе он его не ослушался.

Кадыров отметил, что Путин говорит это после каждой опасной операции.

"Он меня попросил, чтобы я берег себя <...> Как старший, как президент он мне давал напутствие. Я пехотинец Путина, готов выполнить приказ любой сложности. Поэтому это (просьба не лезть под пули) было не как приказ", - сказал Кадыров.

Путин на ежегодной большой пресс-конференции 19 декабря заявил, что Рамзан Кадыров подвергается опасности в ежедневном режиме и, несмотря на его запрет, лично принимает участие в операциях.