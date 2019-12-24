Демократы могут предъявить президенту США Дональду Трампу новые обвинения в рамках импичмента в дополнение к уже утвержденным Палатой представителей Конгресса США статьям. Об этом свидетельствует распространенный в понедельник документ, направленный юридическим комитетом нижней палаты в апелляционный суд столичного округа Колумбия, передает ТАСС.

Согласно этим данным, противники Трампа надеются открыть новые обстоятельства возможных злоупотреблений президента, заслушав показания экс-юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана. "Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отраженные в статьях [обвинения], утвержденных Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента", - подчеркивается в документе.

Несмотря на то, что Палата представителей уже утвердила две статьи обвинения против Трампа, демократы в юридическом комитете продолжают добиваться через суд вызова Макгана для дачи показаний. Если им удастся это сделать, и комитет по итогам рекомендует новые статьи обвинения, в Палате представителей может состояться новое голосование по импичменту.

Повестка Макгану

Повестка для дачи показаний, о которой идет речь, была направлена Макгану через несколько дней после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам его расследования о приписываемых России попытках вмешательства в американские президентские выборы и сговоре Трампа с Москвой. Бывший юрисконсульт активно сотрудничал с Мюллером в ходе расследования и по крайней мере трижды давал показания, а законодатели считали его ключевым свидетелем в деле о том, чинил ли Трамп препятствия правосудию. Однако в мае Белый дом позволил Макгану проигнорировать требование законодателей.

Итоговый доклад Мюллера был опубликован 18 апреля. Спецпрокурор признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.